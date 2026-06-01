マツダのスカイアクティブ＆魂動デザインの口火を切ったのがCX-5。大ヒットとなり、今に至るまでのマツダの躍進はご存知のとおりだろう。そのCX-5が3代目へと進化して新登場。まさに正常進化と言っていい成熟ぶりには目を見張るばかりで、ゴルフ場への足としても注目だ！【写真】これがマツダの新しい運転席！ 15.6インチの超巨大モニターを見る■エモーショナルだけでなく、使い勝手もしっかり向上2012年に登場した初代CX-5に採用