悪材料を跳ね返す強さ、S&P500は週間で1.43％上昇、5月全体では5.15％高に 先週（5月25日週）の米国株市場は、主要指数がそろって史上最高値を更新する強い展開となりました。S&P500は週間で1.43％上昇し、7,580.06ポイントで取引を終えました。週間ベースでは9週連続の上昇となり、2023年12月以来の長い連騰です。ナスダック100も週間で2.9％上昇し、30333.18ドルと史上最高値を更新しました。 5月全体ではS&