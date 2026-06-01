元テレビ東京所属でフリーアナウンサーの須黒清華（41）が5月30日、自身のインスタグラムを更新。「2回目にして、ようやく合格しました『ファイナンシャル・プランニング2級』撮影by息子」と報告し、合格証書を手に笑顔を浮かべた写真をアップした。【写真】「撮影by息子」合格証書を手にニッコリ笑みを浮かべる須黒清華アナFPは、家計にかかわる金融、税制、不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金制度など幅広い知識を有