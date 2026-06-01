気象庁によりますと、台風第６号は、１日午前１０時には那覇市の南にあって、１時間に約１５キロの速さで北へ進んでいます。中心の気圧は９７５hPa、中心付近の最大風速は３０ｍ、最大瞬間風速は４５ｍで中心の東側１８５キロ以内と西側１５０キロ以内では風速２５ｍ以上の暴風となっているということです。 【画像で見る】１日（月）～４日（木）の雨と風のシミュレーション 台風は、１日は沖縄の南を北上し、