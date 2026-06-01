お笑いコンビ「さらば青春の光」の東ブクロ（40）が5月29日配信のABEMA「パーラーカチ盛りABEMA店」にゲスト出演。お気に入りの女優を実名告白した。同番組は“パチンコ店”を舞台にしたパチンコ・パチスロバラエティー。番組ではパーラー設定のため、見取り図・盛山晋太郎、さらば青春の光の森田哲矢、東ブクロの3人が社員で、瀧山あかねアナがバイトという役を務めている。この日は、稀代のモテ男である東ブクロの結婚相手