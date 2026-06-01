6人組ボーイグループ・TWS（トゥアス）が、8月4日にJapan 2nd Single「SODA SODA」をリリースすることが1日、発表された。【ライブ写真】キュートすぎる！ハートからチラリとのぞくTWS ・SHINYUTWSは、5月27日から日本公式Xでシュワシュワと泡がはじけ、シングルのタイトルのソーダを連想させる涼しげなカウントダウン映像を5日連続投稿。コメント欄は42（SAI／ファンネーム）のカムバックを推測するコメントがあふれ、期待感