【シカゴ＝平沢祐】米大リーグは３１日、各地で行われ、ドジャースの山本はフィリーズ戦で六回途中４安打無失点で５勝目（４敗）を挙げた。１番指名打者（ＤＨ）で出た大谷は５打数２安打だった。スコアは９―１。ガーディアンズ戦に４番左翼で出たレッドソックスの吉田は七回に勝ち越しの２点適時打を放ち、９―４の勝利に貢献した。アストロズの今井はブルワーズ戦に先発し、６回２失点で３敗目（２勝）を喫した。ホワイトソッ