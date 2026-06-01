原爆死没者名簿に名前を書き加える森田孝子さん＝1日午前、長崎市役所長崎市は1日、昨年8月以降に新たに死亡が確認された被爆者の名前を、原爆死没者名簿に書き加える作業を始めた。名簿は8月9日の「長崎原爆の日」に開く平和祈念式典で奉納する。2002年度から記帳をしている被爆2世で書道講師の森田孝子さん（78）が、市役所の一室で一人一人の氏名や亡くなった日付を筆で書き込んだ。報道陣の取材に対し「被爆者の高齢化に伴