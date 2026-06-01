フリーアナウンサーの岡副麻希（33）が1日までに自身のインスタグラムを更新し、家族旅行ショットを披露した。「5月さいごの土日金曜日の23時過ぎに蒲生さんが帰宅してから急遽宿を探して決めた鴨川行き」と書き出すと、鴨川シーワールドでの自身と1歳愛娘との親子ショットや、自身と愛娘、夫でレーシングドライバーの蒲生尚弥の家族ショットをアップ。「久しぶりの２連休だからどこか行きたいねとずっと話していたのに結