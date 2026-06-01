フォークシンガー松山千春（70）が5月31日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。国勢調査について言及する一幕があった。総務省が5月29日に発表した国勢調査の速報値を読み上げた。外国人を含む日本の総人口は25年10月1日現在、1億2304万9524人。前回調査に比べて、約310万人の減少となった。松山は「おい！とにかく減っているという話なんだ」と率直にコメント。人口が増えたのは東京と沖縄県のみで。