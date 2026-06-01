5月19日、兵庫県たつの市新宮町段之上の民家で、田中澄恵さん（74）と次女の千尋さん（52）が血を流して死亡しているのが発見された。 山川に囲まれたのどかな街で発生したおぞましい事件発覚の3日前、容疑者はすでに警察と接触していた。 「人を殺した」。任意同行を求められ、署で事情を聴かれた際、そう話したという男。5月16日の深夜、「兵庫県高砂市内の路上で寝ている男がいる」という通報を受け、警察官が駆けつけ、事