『銀牙伝説外伝！番犬ジョン』の最大の魅力は、なんといっても主人公・ジョンの愛すべきキャラクター性です。 心の中ではエリート気取りなのに、実際の行動はポンコツすぎる……。 そんなジョンの「ギャップ萌え」ポイントを第1話から解説します！ 心の中では超エリートのシェパード犬 ジョンの心の声は、常に冷静で論理的。 「我々シェパード犬は数ある犬種の中で最も賢く勇敢な種族