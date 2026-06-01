星の数ほどある「料理漫画」の中でも、一際異彩を放つ伝説の作品をご存知でしょうか。 原作：剣名舞、劇画：加藤唯史によって描かれた『ザ・シェフ』は、単なるグルメ漫画の枠に収まらない、重厚な人間ドラマが魅力の作品です。 今回は、本作の魅力と必見のエピソードをご紹介します！ 主人公・味沢匠のダークヒーロー的魅力 主人公の味沢匠（あじさわ たくみ）は、特定の店を持たないフリӦ