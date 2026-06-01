米株価指数先物買い戻し、ハイテク堅調 東京時間10:57現在 ダウ平均先物JUN 26月限51137.00（+60.00+0.12%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限7613.25（+17.50+0.23%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限30540.75（+135.50+0.45%）