USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK5.215.375.146.03 1MO6.355.175.706.34 3MO7.125.256.206.42 6MO7.825.576.816.80 9MO8.125.837.217.01 1YR8.386.217.637.22 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK5.357.966.38 1MO6.277.886.19 3MO6.848.086.22 6MO7.618.586