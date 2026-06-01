５月２８日、２０２６世界スマート産業博覧会のＡＩコア技術館を見学する人たち。（天津＝新華社記者／孫凡越）【新華社天津6月1日】中国天津市の国家エキシビション・コンベンションセンターで5月31日までの4日間、2026世界スマート産業博覧会が開かれた。13万平方メートルの展示面積に、世界からスマート産業分野の有力企業740社余りが出展。100種類以上のロボットや関連製品の活用シーンを展示し、AI（人工知能）が社会生活、