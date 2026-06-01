ミャンマー北東部の村で先月31日、大規模な爆発が起き、少なくとも55人が死亡しました。イギリスBBCは現地の情報筋の話として、ミャンマー北東部・ナムカン地区にある村で先月31日、大規模な爆発が発生し、子どもを含む少なくとも55人が死亡、数十人がけがをしたと報じました。また、AP通信によりますと、住宅100軒以上が被害を受けたということです。2021年のクーデター以降、ミャンマーでは内戦が続いていて、現場の村は少数民族