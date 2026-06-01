特別ライブ5月25日、東京国際フォーラムホールAで「ダチョウ倶楽部40周年感謝祭 みんな仲良くくるりんパーティー！ 〜来るなよ、来るなよ、絶対来てヨォぉぉ〜」が開催された。ダチョウ倶楽部の芸歴40周年を祝う特別なライブである。【ラリー遠田／お笑い評論家】＊＊＊【写真】若き日のダチョウ倶楽部。志村さんと上島さんの温泉シーンも主役であるダチョウ倶楽部の肥後克広と寺門ジモンに加えて、有吉弘行、笑福亭鶴瓶、粗