バレーボールのＳＶリーグが１日、公式インスタグラムを更新。レギュラーシーズン（ＲＳ）とチャンピオンシップ（ＣＳ）で優勝した４クラブの代表４選手を集めた写真をアップした。「ＲＳ優勝、ＣＳ優勝の４クラブによる素敵な４ショットを撮影していました」と記し、サントリー・高橋藍（今季限りで退団）、大阪ブルテオン・西田有志、ＮＥＣ川崎・佐藤淑乃、久光スプリングス・栄絵里香が、ドレスアップしてモデルのような佇