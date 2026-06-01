プロデューサー、作詞家の秋元康氏（６８）が３１日、京都市の立命大衣笠キャンパスで、同大デザイン・アート学部の学生ら５００人を前に講演した。客員教授を務める秋元氏は「人間力とは？」とのテーマで登壇。「魅力的な人っていうのは、人間力がある。人間力っていうのは凸凹した人。優等生ですべてできて人柄も良くて…っていう人は残らない。どこか欠落した人が人間らしくて、自分にうそをついてない人が魅力的に見える。