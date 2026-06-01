ビアードパパはきょう1日、7店舗限定で新商品“チョコミントシュー”の販売を開始した。2013年に一部店舗でテスト販売され“幻のシュークリーム”とも呼ばれた商品が、13年ぶりに復活。ザクザク食感のショコラ生地と爽快なミントクリームを組み合わせた、同ブランド史上最も「爽快」なシュークリームとして登場した。【写真】ミントクリームがとろぉ…ザクザク×さわやか『チョコミントシュー』“チョコミントシュー”は、ショ