長崎県佐世保市立大久保小の全校集会で黙とうする児童ら＝1日午前長崎県佐世保市の市立大久保小で2004年、6年生の御手洗怜美さん＝当時（12）＝が同級生の女児に殺害された事件から22年となった1日、同小で、命の大切さについて考える全校集会が開かれた。山口伸一郎校長は冒頭の講話で「一つしかない命を大切にして、周りの方々に感謝して生きましょう」と呼びかけた。黙とうの後、児童らが「いじめ、差別のない優しい心を」