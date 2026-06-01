◇ナ・リーグカブス1−5カージナルス（2026年5月31日セントルイス）カブスの鈴木誠也外野手（31）が5月31日（日本時間6月1日）、敵地でのカージナルス戦に「4番・右翼」で先発出場。4打数無安打で5試合ぶりにノーヒットに終わり、チームも敗れカード負け越しとなった。初回の第1打席は連打で作った1死一、二塁の好機で相手先発・リベラトレに内角直球で遊飛。4回の第2打席も直球を狙って鋭い打球を放ったが左直だった。6