「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１日午前１０時現在で、スリー・ディー・マトリックスが「買い予想数上昇」で３位となっている。 １日の東京市場で、３ＤＭは反落。３月２４日につけた直近安値４０３円を下回ってきていることから値ごろ感が意識されやすく、これが買い予想数上昇につながっているようだ。 なお、同社は６月１１日に２６年４月期通期の連結決算を発表する予