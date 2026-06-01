先月２７日に山形県鶴岡市の観光わらび園にわらび採りに出かけ、行方がわからなくなっていた７８歳の男性が、きのう午前、心肺停止の状態で見つかりました。先月県内で３８年ぶりとなるクマによる死亡事故があった関係で心配されていましたが、男性に目立った外傷はなく、クマによる被害ではないとみられています。 【写真を見る】クマによる外傷はないとみられる先月27日からわらび園で行方不明の男性(78) きのう心肺停止の状