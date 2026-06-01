開催：2026.6.1 会場：ブッシュ・スタジアム 結果：[カージナルス] 5 - 1 [カブス] MLBの試合が1日に行われ、ブッシュ・スタジアムでカージナルスとカブスが対戦した。 カージナルスの先発投手はマシュー・リベラトレ、対するカブスの先発投手はジョーダン・ウィックスで試合は開始した。 1回裏、3番 ジョーダン・ウォーカー 2球目を打ってライトへのタイムリーヒッ