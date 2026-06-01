山形市によりますと、きょう午前9時10分ごろ、山形県山形市山寺地内の路上でクマ1頭が目撃されました。 【画像】クマ出没場所 現場は千手院踏切から南西におよそ300メートルの場所だということです。 市が注意をよびかけています。 ■クマ目撃情報（画像） ■５月～６月のクマ目撃場所（山形市） 6月1日（月曜）午前9時10分頃大字山寺地内の路上にてクマ1頭を目撃5月31日（日曜）午前10時30分頃大字土坂