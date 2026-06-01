山形県の先月１日時点の推計人口が発表されました。 総人口は９８万３６９１人。 山形市など一部の市で人口の増加がみられたものの、県全体としては人口の減少が続いています。 県によりますと、先月１日現在の県の総人口は９８万３６９１人で、前の月と比べて１０７２人減少しました。 性別ごとの内訳は、男性４７万７７１８人、女性５０万５９７３人です。 生まれた子どもと亡くなった人の数を比べる「自然動態」では９２７