ワールドカップ優勝を狙うサッカー日本代表が、ホームでの出征式を勝利で飾った。韓国メディア『OSEN』が「“グッバイ、ヨシダ！”ロマンあふれる日本代表、東京出征式でアイスランドを1-0撃破…欧州相手に5連勝疾走」と題して報じている。【写真】サッカー選手の夫が羨ましい…韓国美女アナの大胆水着SHOT日本代表は5月31日、国立競技場で行われた親善試合でアイスランドに1-0で勝利した。これで日本はAマッチ6連勝、欧州勢を相手