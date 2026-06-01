あなたのカバンの中に、膨らんだモバイルバッテリーは入っていないだろうか？近年、モバイルバッテリーの発火事故が急増しており、今年も、東京や大阪の地下鉄車内でモバイルバッテリーが発火し、運行が一時停止する事態が起きている。これから暑くなっていくにつれ、ますます発火事故は増えると思われる。こうした事故の背景には、リチウムイオンバッテリーの「燃えやすい」という構造的な欠陥がある。そんな中、次世代の技術を採