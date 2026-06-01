【その他の画像・動画等を元記事で観る】 世界で人気のキャラクター・3Dアニメーションコンテンツ『Spookiz』（読み：スプーキッズ）から、公式LINEスタンプが登場した。 ■イラストバージョンのスプーキッズが登場 『Spookiz』は、作品発表の基盤となっているYouTubeアカウント登録者数が633万人（6月1日現在）、総再生回数は33億回を超え（6月1日現在）、世界中で絶大な人気を誇っている。