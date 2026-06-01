1日11時現在の日経平均株価は前週末比690.52円（1.04％）高の6万7020.02円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は424、値下がりは1108、変わらずは24と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を563.98円押し上げている。次いで東エレク が156.88円、キオクシア が153.93円、村田製 が107.00円、リクルート が72.41円と続く。 マイナス寄与度