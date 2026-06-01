白黒パッケージのポテトチップスが5月29日、全国で初めて店頭に並んだ。中東情勢の先行きが依然読めない中、ナフサ不足による包装資材の値上がりや品薄が、果樹園やパン店にも広がっている。札幌のコンビニに“初登場”カラフルなお菓子が並ぶ売り場でひときわ目を引くのは、白黒パッケージのポテトチップス。5月29日午後5時半頃、北海道・札幌市内のコンビニエンスストアで、白黒パッケージのポテトチップスが全国で初めて店頭に