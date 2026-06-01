“野菜ソムリエ上級プロ”で“果物ソムリエ”の堀基子さんが、旬の野菜と果物のおいしさを引き出す技を紹介する本連載。今回は、本州でも手に入りやすくなってきた注目の野菜「空芯菜」。にんにく炒めだけじゃないおいしい食べ方や、再生栽培（リボベジ）の方法もお伝えします。文・写真＝堀基子本州でも増えてきた空芯菜初夏の気配を感じる今日この頃。夏本番に向けて気温が上がり、今年も猛暑が続けば、野菜が品薄になる心配も。