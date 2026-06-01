anoが、3月より神奈川・厚木公演を皮切りに9都市を巡る自身初の全国ホールツアー『Hall Tour 2026 DUAL DINER』を敢行し、5月31日に大阪・グランキューブ大阪にてファイナル公演を迎えた。【ライブ写真】ドラマティックなライブに…！ano『Hall Tour 2026 DUAL DINER』大阪公演の模様西洋の古い館の晩餐会を思わせる長いダイニングテーブルが置かれたステージセットに誘われると、しっとりとした赤いビロード調のセットアップ