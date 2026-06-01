強い紫外線が降り注ぐ夏の屋外レジャーではUV対策が必須だ。しかし、敏感肌で強い日焼け止めが使えず悩む人もいるだろう。そうした人は、どんな対策をしたらよいのか。現役の化粧品開発者であるみついだいすけさんに解説してもらった。汗をかくなら「オイルベース」が最適プールや海、音楽フェスなどの屋外レジャーで「日焼け止めをしっかり塗ったはずなのに焼けてしまった」という失敗の経験はありませんか。実はそのほとんどが、