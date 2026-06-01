毎夏、日焼け止めを複数試すものの、どれも肌が赤くなってしまい途方に暮れている、そんな人はいないだろうか。実は日焼け止めで肌が赤くなる原因は1つではない。その見分け方を現役の化粧品開発者であるみついだいすけさんに解説してもらった。「日焼け止めで赤くなる」3つの原因「日焼け止めを塗ると肌が赤くなる」という悩みを聞くことがあります。その原因として化粧品成分に関心が高い人は「紫外線吸収剤のせいでは？」と考え