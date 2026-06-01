千葉ロッテマリーンズは1日、即日完売した「マリーンズ ボンボンドロップシール」の「チャンスくんデザイン」について、2 次予約販売を2日正午より、マリーンズオンラインストアにて開始する【写真】かわいい！『マリーンズ ボンボンドロップシール』の詳細本商品は、5月22日より予約販売を開始し、球団 EC サイトで販売した「チャンスくんデザイン」が即日完売となるなど、大きな反響に。今回、前回購入できなかったファンか