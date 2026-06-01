気象庁は1日、気象白書「気象業務はいま2026」を発表した。5月28日に提供が開始された新たな防災気象情報を特集。昨年12月に初めて発表された北海道・三陸沖後発地震注意情報や、昨年7月のカムチャツカ半島東方沖の地震に関する津波対応も取り上げた。同庁ホームページで閲覧できる。新たな防災気象情報は、4種類の災害（河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮）ごとに5段階の警戒レベルと警報などの名称を併記する。特集では、仕組