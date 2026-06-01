家宅捜索のため「名古屋スイミングクラブ」に入る捜査員＝1日午前、名古屋市南区名古屋市南区でマイクロバスが歩行者の男女2人をはねて死亡させた事故で、男性が現場から数十m離れた場所で倒れていたことが1日、捜査関係者への取材で分かった。県警は、バスがはねた後に引きずった可能性があるとみて調べる。同日、南区の「名古屋スイミングクラブ」と、道交法違反（ひき逃げ）などの疑いで逮捕した運転手の酒井照也容疑者（85）