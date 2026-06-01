プロ野球・巨人の小濱佑斗選手が野球中継「DRAMATIC BASEBALL」のインタビューに応じ、「しっかりレベルアップした状態で、よりチームに貢献していきたい」などと語りました。小濱選手は4月21日に初めて1軍に昇格。その日の試合で、スタメン出場し、プロ初安打を放っています。あの試合を「すごく緊張しました。1軍の舞台は初めてでしたし、あんな大観衆の中でやるのが、初めての経験だったので、ずっと緊張しっぱなしでした」と振