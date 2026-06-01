東京・渋谷区でゴミのポイ捨てをした人に対し、その場で2000円の過料を徴収する取り組みが始まりました。八重澤記者：赤いチョッキをつけているのがゴミのポイ捨てをみつけたら過料2000円を徴収する巡回員です。こうした巡回員が、区内全域を毎日パトロールします。1日から渋谷区内でパトロールを行う巡回員は、ポイ捨ての瞬間を見つけ次第、その場で違反者から2000円を徴収します。この措置に踏み切った背景にあるのが、コロナ禍