ドジャースの山本由伸投手（２７）は３１日（日本時間１日）に本拠地ロサンゼルスでのフィリーズ戦に先発登板し、５回１／３を４安打無失点、１０三振３四死球で５勝目（４敗）を挙げた。防御率２・８６。チームは９―１で大勝し、３連戦を２勝１敗で勝ち越した。試合後の一問一答は以下の通り。――球数がかさんだ「追い込んで決めれるところがちょっと、ボールすぎる、ストライクに見えないボール球も多かったですし、うまく