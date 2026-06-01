27日、参政党の神谷宗幣代表（48）が定例の記者会見を開き、巨人の阿部慎之助前監督（47）が逮捕されたことについて触れる場面があった。「25日、長女に暴力を振るった疑いで現行犯逮捕された阿部前監督。次女と喧嘩していた長女を注意したところ言い返されたことで“カッとなった”と供述しており、呼気検査ではアルコールが検出されており、事件当時は飲酒していたものとみられています。長女はトラブルを生成AIのChatGPTに相談