シンプルなアイテムほど、「どれを選ぶか」で着こなしの印象が変わるもの。今回は【無印良品】マニアの@marin_vvvさんが「買って正解だった」と絶賛するおすすめアイテムをご紹介します。1枚あると頼れる白Tシャツや、楽なのにラフ見えしにくいワイドパンツなど、毎日の着こなしに活躍してくれるアイテムが勢ぞろい。シンプルなのにおしゃれ見えする着こなし術にも注目です。 色違いで欲しくなる、大人にちょうどいい白Tシャツ