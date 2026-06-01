愛猫の性格が変わったときに考えられる原因5選 猫の性格は、もともと持って生まれた気質に対して、外部要因が影響することで形成されています。そして、性格が変わるときには、強い外部要因が関与することが多いと考えられています。 ここでは、猫の性格に影響する原因にはどのようなものがあるのか、見ていきましょう。 1.生活環境の変化によるストレス 猫はいつでも同じ状況を好み、生活環境の変化を嫌いま