多趣味な夫は、お小遣いのすべてを趣味につぎ込んでいました。ある日、妻がお小遣い減額を持ちかけると、夫から信じられない言葉が返ってきて──筆者の知人から聞いたエピソードを紹介します。 お小遣いを趣味に費やす夫 私はパートで働く主婦です。同い年の夫は多趣味な人で、バイクやキャンプ、プラモデル、漫画など色んなことに興味があるようでした。 うちはお小遣い制なのですが、夫はそのお小遣いをす