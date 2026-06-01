日本はアイスランド相手に1-0で勝利日本代表は北中米共催ワールドカップ（W杯）に向けた壮行試合となる国際親善試合アイスランド代表戦を5月31日にMUFGスタジアム（国立競技場）で戦い、1-0で勝利した。本大会の初戦で対戦するオランダのメディア「Voetbal International」では、その試合内容を「期待されたほどではなかった」としている。日本は前半から支配的にゲームを進めたもののゴールが遠く、後半42分に途中出場のFW小