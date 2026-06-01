韓国の男性グループ・SEVENTEENが、デビュー11周年を記念して、ユネスコ韓国委員会に寄付した。寄付額は公開されていないが、ラオスの中等教育進学奨学金事業に充てられるという。 【写真】ユネスコ青年親善大使に任命されているSEVENTEEN ラオスでは初等教育を終了しても、中等教育へ進む段階で、追加の費用が必要なために入学できないケースが多いため、このブリッジ・プログラムではそうした子供たちを