台湾で2026年5月31日から開催されているPC見本市「COMPUTEX TAIPEI 2026」にあわせて、Acerが新型ノートPC「Swift Air 14」を発表しました。Swift Air 14はIntel Coreシリーズ3を搭載しながら、学生や家庭向けの低価格帯デバイスになるとみられています。Acer Launches New Swift Air 14 Powered by Latest Intel Core Series 3 Processorshttps://news.acer.com/acer-launches-new-swift-air-14-powered-by-latest-intel-core-ser